Incontri sulla salute. domattina alle 9 al teatro si parla di alimentazione sana

Con l’incontro ‘MuoviAMOci’ dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità offerte dal territorio per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, si è aperto ieri a Rocca San Casciano un ciclo di incontri di promozione alla salute e rivolti alla Casa della Comunità, col patrocinio del Comune. Il secondo incontro è in programma domattina, dalle 9 alle 11 presso il teatro comunale Italia di via Saffi 8, titolo ‘ConosciAMO il Piatto Sano’. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di imparare insieme a fare scelte consapevoli per un’alimentazione sana e sostenibile, accompagnati da una dietista dell’Ausl Romagna". L’esperta del settore risponderà a quesiti quali: Tra le tante informazioni che circolano sull’alimentazione, come possiamo orientare le nostre scelte? E’ possibile mangiare in modo sano, sostenibile e nel rispetto delle tradizioni e dei gusti personali?.

Gli incontri, aperti al pubblico, saranno condotti da professionisti esperti in promozione della salute e del cambiamento del Dipartimento di Sanità Pubblica e sono un’occasione per conoscere e approfondire insieme alcuni suggerimenti per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche, come obesità, diabete e ipertensione (info: 331.1371209).

Quinto Cappelli