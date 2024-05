Incontro con Veltroni. Un libro sui fatti del ’44

E’ in programma oggi alle 17, presso la libreria Mondadori in corso della Repubblica, un incontro con Walter Veltroni, già vicepresidente del consiglio, oltre che primo segretario del Pd. Oggi, però, sarà in veste di scrittore, per presentare il suo libro ‘La condanna’ (Rizzoli).

Veltroni ambienta l’azione nella Roma del settembre 1944, quando la rabbia del popolo si trasforma in giustizia sommaria nei confronti di Donato Carretta, direttore di Regina Coeli. Il protagonista è Giovanni, un ragazzo che ha coronato il suo sogno, quello di lavorare nella redazione di un quotidiano. Sergio Fabiani, caposervizio della cultura, gli affida il compito di scrivere un pezzo su Donato Carretta, linciato in modo selvaggio dalla folla nel settembre 1944. Il giovane giornalista si immerge allora nella ricerca e nello scavo: sotto la guida paterna di Fabiani, Giovanni porta i lettori sui luoghi che furono teatro del fatto – il Palazzo di Giustizia, il Tevere, Regina Coeli –, mostra le testimonianze di chi quel massacro l’ha visto e documentato, e lo restituisce in un racconto vivido, crudo, reale. Chi era Carretta? Fascista o antifascista?

Con la precisione del reporter e l’abilita` dello scrittore, Giovanni ricostruisce la storia di una condanna controversa, brutale, di certo ingiusta. Indagando le pulsioni e la rabbia che agitano la folla di quel settembre 1944 rivede, nella Roma liberata dal fascismo e dall’occupazione nazista, gli strepiti e i livori che si muovono, velenosi, nelle relazioni di oggi, nella comunicazione, sui social. Dialogano con l’autore Eleonora Mazzoni e Mauro Ziani. I posti a sedere sono limitati, si consiglia la prenotazione: 0543.034974, o Whatsapp al 345.9415967.