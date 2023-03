Incontro e cena con Libera in memoria di Peppino Impastato

Due giorni in compagnia degli amici di Peppino Impastato, promossi dall’associazione Libera di Forlì-Cesena e da Barcobaleno con il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Il primo appuntamento è per domani sera alle 19 all’alberghiero Artusi con gli studenti delle classi quarte. A ricordare la memoria di Impastato, giornalista e attivista siciliano ucciso da Cosa Nostra nel maggio 1978 per aver denunciato i crimini di mafia, saranno Franco Ronconi, referente di Libera Forlì-Cesena, e quattro amici di Peppino: Pino Manzella, curatore del libro ‘La memoria difficile’, Marcella Stagno, amica di Impastato, Carlo Bommarito, presidente dell’associazione ‘Peppino Impastato’ e Caterina Blunda, presidente dell’associazione Asadin.

Alle 20 seguirà la cena nella sala ricevimenti dell’istituto. Dopo l’entrée con cous cous di grano duro biologico, il menù prevede millefoglie, mousse di robiola al pesto di basilico, coulis di pomodoro fresco, cappellacci di semola rimacinata di grano duro ripieni di zucca di fagioli alle erbe fini, tarallini pugliesi biologici di semola di grano duro con olio extra vergine di oliva sbriciolati e crema di parmigiano, filetto di maialino al lardo, farcito in rete, purè di ceci biologici mantecati, variazione di limone con marmellata di limoni biologici, liquore di limoni e piccoli peccati di gola. In accompagnamento, verrà proposta una selezione di vini Docg e Doc. Tutti i prodotti biologici sono delle cooperative Libera Terra. Il contributo per la cena è di 35 euro a persona da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa e alle attività di Libera. Per prenotazioni 0543.740744 (dalle 8 alle 13,30). La mattina di sabato ci sarà l’incontro con gli studenti del liceo artistico musicale di Forlì. Oltre agli amici di Impastato ci sarà anche il magistrato Carlo Sorgi. Nel pomeriggio, alle 17 al teatro Verdi di Forlimpopoli, presentazione del libro ‘Peppino Impastato. La memoria difficile’. Modera Sandra Sicurella, docente di Mafie e processi di vittimizzazione del Campus di Forlì. Il libro raccoglie 39 testimonianze che riguardano tutto l’arco della vita di Peppino fino alla sua uccisione. Episodi, ricordi, aneddoti raccontati dalla viva voce di chi gli è stato accanto, dai compagni di giochi a quelli di lotta degli ultimi anni, passando attraverso le storie inedite delle ragazze del Circolo Musica e Cultura.