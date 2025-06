’Institution’, la giovane start up al fianco del Comune per l’arte

Sarà la start up Institution Srl ad affiancare il Comune di Santa Sofia nella conduzione dei due siti artistici della Galleria d’arte contemporanea Vero Stoppioni e il Parco delle sculture all’aperto lungo il fiume Bidente.

La start up è una giovane realtà attiva nell’ambito dell’innovazione culturale e della progettazione artistica partecipata, ha sede legale in piazza Garibaldi 12 di fronte al Teatro Mentore e tra i suoi componenti spicca Fabio Cavallucci, originario di S. Sofia e con un prestigioso curriculum di critico d’arte e direttore di importanti musei d’arte contemporanea in Italia e in Europa. "La start up ‘Institution’ promuove un progetto che unisce arte, natura e comunità nel Parco delle sculture lungo l’alveo del Bidente a Santa Sofia – precisa l’assessora alla cultura Chiara Bellini – e il tutto è stato reso possibile grazie alle risorse del bando ‘Imprese Borghi’ del Pnrr e alla collaborazione del Comune. Il 20 giugno sarà presentato il nuovo modello di gestione, attivo per il prossimo biennio. Si apre così una nuova fase di rilancio culturale, fondata su una visione integrata, attenta al dialogo con il territorio e alla sostenibilità sociale, economica e ambientale delle istituzioni culturali nei piccoli centri".

I due incontri pubblici del 20 giugno, rivolti alla stampa locale e di settore, agli operatori culturali, ai rappresentanti delle scuole, delle associazioni, delle aziende, delle istituzioni del territorio, dove saranno svelati i particolari del programma di gestione, rappresentano il primo passo verso questa nuova direzione di rilancio, preparando il terreno per un grande Forum sulla sostenibilità della cultura che si terrà a Santa Sofia dal 26 al 28 settembre.

o.b.