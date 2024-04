Intelligenza artificiale e musica: l’incontro

Alle 18 alla Fabbrica delle Candele si parlerà di ‘L’intelligenza artificiale nel settore musicale’. L’incontro, organizzato da Cosascuola Music Academy, sarà diviso in due momenti: in apertura verrà presentato il ‘Manifesto dell’intelligenza artificiale a scuola’ e in seguito il discografico e produttore Roberto Manfredi racconterà i percorsi che hanno seguito la musica e la tecnologia che poi hanno portato alla realizzazione del suo libro in cui dimostra come la creatività umana resti alla base dell’opera dell’artista, anche se sempre più integrata alla tecnologia. Ingresso libero.