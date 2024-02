Ironman promuove Bertinoro e Forlimpopoli

È notizia di questi giorni il prolungamento dell’accordo con la Regione per disputare l’unica prova italiana di Ironman in Romagna fino al 2028. Base della gara sarà sempre Cervia, per poi toccare Forlimpopoli e Bertinoro nella frazione in bici. Ironman è una gara di triathlon estremo con una frazione a nuoto di 3,8 km, una di ciclismo di 180 km e, per finire, la frazione di corsa lunga come una maratona (42,195 km). Anche se mancano ancora diversi mesi alla manifestazione – si correrà il 21 e 22 settembre – la macchina organizzativa si è messa già in moto e mercoledì scorso gli organizzatori hanno fatto tappa sul ‘balcone di Romagna’ per illustrare l’edizione 2024 e anticipare alcune novità.

A fare gli onori di casa la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, e la vicesindaca, Elisa Leoni. Fra i protagonisti dell’incontro i vertici organizzativi di Ironman per l’area del sud Europa, Medio Oriente e Africa, Agusti Perez e Ferran Gimenez, il country manager di Ironman Italy, Massimiliano Rovatti, e gli atleti Simone Fabbri, Ivan Risti e Mattia Ceccarelli (che nel 2023 si è classificato 11°, concludendo le tre prove in meno di otto ore). Presenti anche la vicesindaca di Forlimpopoli, Sara Pignatari, l’assessore allo sport, Adriano Bonetti e Gilberto Zanetti, presidente dell’associazione Il Molino Protezione Civile di Bertinoro.

"Ironman – ha sottolineato la Allegni – è una grande opportunità per il nostro territorio, che in quei due giorni diventa teatro, insieme alle altre località, di una manifestazione sportiva di rilievo internazionale. Siamo felici di ospitare ancora una volta gli atleti sulle nostre salite, ma quest’anno in particolare ci teniamo a coinvolgere di più la comunità, facendo sentire i cittadini protagonisti. Ringraziamo i volontari dell’associazione il Molino, senza il cui supporto tutto ciò non sarebbe possibile".

Fra le principali novità annunciate per l’edizione 2024, l’avvio di un progetto di comunicazione che mira a valorizzare i territori coinvolti nel percorso bici.

In particolare, sarà realizzata una rubrica video in 16 puntate intitolata ‘School of triathlon’, a cura del triatleta Ivan Risti, che offrirà consigli sulla preparazione per il triathlon. Già iniziate le riprese fra Cervia, Bertinoro e Forlimpopoli. Visto l’interesse suscitato da Ironman, si stima che i video possano raggiungere un milione di visualizzazioni.

Sarà realizzato anche un docufilm dal titolo ‘Tutta una questione di testa’, che racconterà preparazione e gara di Simone Fabbri di Selbagnone. Fabbri ha una storia particolare: la vita lo ha messo di fronte a un serio problema di salute e lui ha deciso di reagire iniziando ad allenarsi per disputare l’Ironman. Il docufilm sarà in visione a partire da ottobre su Youtube e, molto probabilmente, verrà trasmesso da Amazon Prime.

Infine, ci sarà la Night Run, una podistica aperta a tutti, che si svolgerà tra Forlimpopoli e Bertinoro la sera di giovedì 19 settembre, in simultanea con l’analoga iniziativa di Cervia.

Matteo Bondi