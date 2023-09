Istituto Masini, open day: ecco i corsi

Open Day all’Istituto Masini oggi dalle 15,30 alle 18,30. Sarà possibile visitare la scuola e incontrare i docenti che illustreranno i corsi e i metodi di insegnamento. Sono in programma anche lezioni di prova e performance di allievi e docenti. Verranno poi presentate le modalità d’iscrizione ai corsi di musica classica, pop, jazz sia per bambini sia per adulti. Non occorre la prenotazione. E’ sufficiente presentarsi nella sede di Corso Garibaldi, 98. Info: www.fondazionemasini.it; 0543.33598.