Iti, oltre un milione per la sicurezza

Inizieranno ad aprile e dureranno due anni i lavori per mettere in sicurezza i solai e i contro infissi dell’Iti Marconi in via della Libertà. L’appalto è stato aggiudicato dalla Provincia in questi giorni alla ditta Lacogeit. Al finanziamento di 1 milione e 40mila euro proveniente dal Pnrr sono stati aggiunti 250mila euro di risorse provinciali. "L’obiettivo – dice Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica – è quello di mettere in sicurezza i solai dell’edificio, partendo da quelli più vulnerabili al secondo piano. La sede dell’Iti è un edificio storico, vincolato dalla Sovrintendenza, che per le caratteristiche architettoniche necessita di molti interventi di manutenzione ordinari e straordinari. Il cantiere è compatibile con la vita della scuola perciò non sarà necessario ricollocare le aule". Proseguono dunque gli interventi negli istituti superiori del Forlivese, dopo l’aggiudicazione dei lavori della palestra dell’Itaer e della nuova palazzina al Centro studi Allende. "A breve assegneremo anche l’adeguamento sismico delle palestre del Centro studi Allende – aggiunge il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –. Con i fondi Pnrr realizziamo investimenti per quasi 14 milioni. In questi giorni stiamo incontrando i Comuni per aggiornare la programmazione triennale dell’edilizia scolastica provinciale. Per la Provincia di Forlì-Cesena sono disponibili ulteriori 6 milioni e mezzo.