Jazz invernale, arrivederci con Mark Turner 4tet

Con il concerto di domenica all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro si chiude l’edizione invernale del ‘Dai de jazz Club’. Alle 12.30 ci sarà il Sunday Jazz Brunch, mentre, alle 14.30 il Mark Turner Quartet proporrà un set che, sulle tracce dell’album ‘Return from the Stars’ (2022), comprenderà le nuove composizioni, presenti nella prima incisione dal vivo del Quartet, ‘Live at the Village Vanguard’ (2023). Mark Turner, sassofono tenore, possiede un suono pieno, un’ampia estensione strumentale e uno stile personale, col quale dà forma ad un’originale complessità ritmico-armonica, in cui dispiega ‘come una narrazione’ le sue composizioni ed improvvisazioni, con una naturale predilezione per i tempi dispari. Col sax di Turner incroceranno le note Jason Palmer, Joe Martin e Jonathan Pinson, con lui negli album citati nell’introduzione ed ora in tour in Europa e Italia. Jason Palmer, tromba, compositore, è uno dei più apprezzati musicisti della sua generazione, premiato più volte dalla critica. Joe Martin, contrabbasso, ha una grande versatilità, suona anche chitarra e piano, ed è apprezzato come compositore ed arrangiatore. Jonathan Pinson, batteria, ha studiato con Billy Higgins, poi al Berklee e al Thelonious Monk Institute. A soli 23 anni è stato chiamato per un tour con la band di Herbie Hancock e Wayne Shorter. Il Dai de Jazz Club tornerà in autunno.

Ingresso concerto 20 euro, 15 euro il ridotto. Per il pranzo presso l’Enoteca Bistrot Colonna, via Mainardi 10/12, è possibile prenotare al 347. 1230357; per il solo concerto le prenotazioni al 340. 5395208.

Matteo Bondi