Jovanotti: "Forza amici!" "Amo e conosco questa terra" I fan: "Vieni e canta per noi"

In questi giorni grigi per la Romagna e per la nostra città, sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da artisti e personaggi dello spettacolo. Non poteva mancare all’appello Jovanotti, che si è espresso attraverso un post su Facebook, dichiarando vicinanza a tutti i cittadini delle zone colpite: "Amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno passando attraverso questi giorni difficili – scrive – so che vi rialzerete, vi penso forte. Forza amici!". Lui stesso si è definito in queste righe "romagnolo tra riviera ed entroterra" e in particolare Forlì non è una città come le altre per il cantante. Infatti, qui ha vissuto per 10 anni ed è il luogo di nascita di sua figlia Teresa, come ha precisato. Ma queste terre sono state per Lorenzo anche fonte di ispirazione di alcuni suoi successi, "ho attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente", scrive nel post.

Nonostante ora non abiti più qui, spesso torna per salutare i suoi vecchi amici. È da poco uscito su Raiplay il suo nuovo racconto on the road ‘Arataca – Non voglio cambiare pianeta’, nel quale è presente anche Augusto Gus Baldoni, proprietario di Baldoni Bike Shop e compagno di viaggio del cantante per alcune tappe tra Ecuador e Colombia. Innumerevoli i commenti sotto il post in cui viene chiesto all’artista di organizzare un concerto di beneficenza, stile Jova Beach Party, proprio in Romagna. Forse la proposta verrà presa in considerazione, certo è che i romagnoli lo attendono a braccia aperte e sperano in un’iniziativa che porti allegria ma anche risorse da cui poter ripartire.

A questo proposito, l’amico di lunga data Baldoni, impegnato anche lui in questi giorni ad aiutare i colpiti dall’alluvione armato di pala e stivali di gomma, ha detto di aver sentito il cantante ma "in merito al concerto, penso che ora le priorità siano altre, bisogna aiutare la città. Quando la situazione inizierà a sistemarsi, si potrà parlare di eventi e iniziative".