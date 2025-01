Jovanotti prepara qui il suo tour: "Guardate il Padiglione delle Feste, è la sala prove più bella del mondo"

A Castrocaro la presenza di Jovanotti non fa quasi più notizia. Dopo i lunghi anni di residenza forlivese per via del sodalizio – poi interrotto – con il produttore discografico Michele Centonze, il cantautore ha ripreso confidenza con la terra di Romagna, dove conserva ottimi rapporti di amicizia, e può considerarsi ormai virtualmente cittadino onorario del paese del Campanone. Lunghissimo e consolidato è il rapporto professionale e di affetto che lega il Lorenzo nazionale al fisioterapista Fabrizio Borra, titolare del rinomato Fisiology center di Forlì, frequentato dai big dello sport e non solo. Oggi tappa fissa del lungo percorso di recupero dopo il bruttissimo incidente subito dal cantautore la scorsa estate a Santo Domingo (femore rotto in tre punti e una clavicola fratturata).

Per agevolare il lungo iter di riabilitazione, ‘Jova’ ha scelto di soggiornare al Grand Hotel di Castrocaro, oggi tempio della salute e del benessere, dalle cui stanze ha lanciato numerosi reel sui social destinati agli oltre 2 milioni di follower. Un luogo divenuto buen retiro ma anche sede di lavoro. Da giorni infatti il monumentale Padiglione delle Feste, già teatro del Festival Voci Nuove dei tempi d’oro, e oggi sede di appuntamenti di gala, cerimonie e congressi internazionali, si è trasformato nella insolita quanto straordinaria sala prove della band del cantautore di Cortona.

Archiviato lunedì scorso il concerto della banda cittadina, a cui quest’anno ha presenziato un’altra big della canzone come Arisa (nuovamente ospite della Lucia Magnani Health Clinic assieme al fidanzato, il cantante jazz Walter Ricci), il gioiello architettonico art Deco si è trasformato nel luogo in cui preparare il ‘PalaJova 2025’, al via il 4 marzo da Pesaro: un giro d’Italia (più Svizzera) in 43 date, di cui 15 già sold out. Lorenzo si troverà ad affrontare un intenso tour de force destinato a concludersi a fine maggio: un’impresa improba, resa possibile grazie alle taumaturgiche mani di Borra, che da una vita segue anche la preparazione atletica di Jovanotti.

"Siamo nella sala prove più bella del mondo – le parole affidate da Lorenzo ai social –: nemmeno gli U2 e i Rolling Stones ne hanno una così. Ce la dobbiamo meritare, come diceva il soldato Ryan, ma ce la meriteremo. Ragazzi, si riparte!". Immagini che trasmettono la grande carica con cui l’artista si appresta a dare il via alla stagione concertistica, evidenziata dai balletti e dalle prove di forza in palestra, da cui si evince la ritrovata forma fisica dopo l’incidente in Sudamerica. Nella meravigliosa sala delle carte, Jova canta brani cult come ‘I love you baby’ e ‘Raggio di Sole’, passando per ‘Ricordati di vivere’, ‘Baciami ancora’ e ‘Serenata rap’.