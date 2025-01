La Berlino di ’Cabaret’ rivive con Brachetti

Domani alle 21 al Teatro Diego Fabbri salirà sul palco lo spettacolo ‘Cabaret – il musical’, nell’adattamento firmato da Arturo Brachetti e Luciano Cannito. Prodotto da Fabrizio Di Fiore, lo show coniugherà divertimento, provocazione e riflessione sociale. La storia è basata su personaggi ed eventi veri, descritti nel romanzo autobiografico ‘Goodbye to Berlin’ di Cristopher Isherwood, a cavallo degli anni Trenta. La Berlino che sarà raccontata è la più vicina possibile a quella che era nella realtà, con i cabaret, i bordelli, la frenetica vita notturna, le correnti artistiche che facevano di questa capitale una fucina di artisti, liberi pensatori e gente comune, di cui la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo.

Lo spettacolo narra la storia di un americano sbarcato in città che incontra e si innamora di Sally, ragazza inglese dai liberi costumi. Condividono una stanza in una pensione modesta, tenuta da una anziana zitella tedesca innamorata a sua volta di un fruttivendolo ebreo. Fulcro della narrazione è il Cabaret Kit Kat Club dove Emcee, interpretato da Arturo Brachetti, un presentatore ambiguo e irriverente, si prende gioco della libertà sessuale e del potere. Alla fine, l’arrivo del nazismo spegne questa libertà di pensiero e di costumi per lasciar posto al periodo nero che tutti conosciamo e che la storia punirà. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar. Come musical, a Broadway e a Londra, si è aggiudicato innumerevoli premi nelle varie edizioni.

La regia, curata da Brachetti e Cannito, punta a ricreare l’atmosfera autentica di quell’epoca, portando in scena una Berlino decadente ma viva, con un linguaggio teatrale moderno e privo di censure. Lo spettacolo alterna momenti riflessivi a numeri musicali intramontabili come Wilkommen, Money Money e Cabaret, eseguiti dal vivo sotto la direzione musicale di Giovanni Maria Lori. Le scenografie sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi. Tutte figure di rilievo nel mondo del musical e del teatro internazionale, che daranno una nuova luce allo spettacolo e renderanno questo allestimento totalmente diverso dalle edizioni precedenti.

I biglietti sono disponibili a teatro un’ora prima dell’inizio dello show, oppure sulla piattaforma Vivaticket al costo di 50 euro per il primo settore e 45 per il secondo. La replica prevista per domenica 26 è stata annullata per motivi tecnici. I biglietti acquistati saranno rimborsati. Per informazioni: 0543.26355 - accademiaperduta.it. Valentina Paiano