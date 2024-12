Laboratorio in biblioteca

Tornano i laboratori di Natale nella biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Alle 16.15 in viale Marconi 115 è in programma un appuntamento in cui i bambini dai 4 anni in su saranno guidati nella realizzazione di decorazioni natalizie. Un’iniziativa curata da La Piccola Tana di Forlì.

Il costo di partecipazione è di 6 euro, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria (tel. 334.1566848 anche via whatspp). Al termine una piccola merenda e una grande sorpresa.