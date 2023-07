Ladri seriali smascherati Sorpresi a scassinare distributori automatici

Avevano colpito più volte rubando soldi e alimenti dai distributori automatici. Ma ieri notte a due ladri seriali è andata male: i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Forlì li hanno infatti colti sul fatto e arrestati. Da alcune settimane, in tutta la provincia si registravano piccoli furti in aree di servizio, supermercati, aziende private e istituti scolastici: presi di mira gli apparecchi elettronici di scambio monete e i distributori automatici di alimenti, con tanto di danni non solo alle macchinette, ma anche agli infissi dei locali visitati.

Dato l’allarme per i ripetuti casi, i militari della Sezione operativa del Comando Compagnia di Forlì, con la collaborazione dei colleghi della stazione del Ronco che hanno raccolto diverse denunce sul territorio, sono riusciti a sorprendere nella flagranza di reato due 26enni forlivesi: questi, accedendo con effrazione all’interno di due istituti scolastici cittadini, avevano appena forzavano i distributori di monete, bevande e alimenti. Scassinata anche una cabina per fototessere automatica in prossimità del centro storico.

I due giovani, una volta sorpresi dai militari, non hanno opposto resistenza, consapevoli di essere stati smascherati. Il pm li ha posti provvisoriamente ai domiciliari, poi ieri pomeriggio la direttissima, con la convalida degli arresti. Per uno dei due è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.