Laetitia Casta e Amici Immaginari all’Astoria

In sala arriva Una storia nera. Il film diretto da Leonardo D’Agostini è il thriller ambientato in Puglia e racconta la storia di Vito (Giordano De Plano) e Carla (Laetitia Casta), una coppia separata. Dopo anni di amore, ma anche di forte gelosia e violenza da parte di Vito, la donna riesce a separarsi anche per il bene dei figli. Il 7 agosto 2012, il giorno del terzo compleanno della figlia minore Mara, la famiglia si riunisce e Vito, che non si è mai arreso però alla separazione, partecipa ai festeggiamenti. A fine serata l’uomo lascia l’abitazione della ex moglie e scompare nel nulla. Carla e i suoi figli lo cercano dappertutto disperatamente ma senza risultato. Anche la nuova compagna di Vito e tutta la sua famiglia si mettono sulle sue tracce. Vito è conosciuto in città, suo padre e sua sorella sono personaggi potenti. Ma quando entra in azione la polizia, viene fuori una verità che sembra nascondere molti segreti...

Arriva anche IF - Gli Amici Immaginari, diretto da John Krasinski. Un uomo (Ryan Reynolds) ha un dono straordinario, quello di vedere e sentire le voci degli amici immaginari degli altri. La maggior parte delle persone, una volta diventate adulte, si allontanano dagli amici immaginari che li hanno accompagnati nella loro infanzia. Questi amici continuano a esistere, ma si sentono abbandonati e messi da parte una volta che gli amici reali prendono il loro posto. L’uomo che riesce a interagire con loro, parlandoci scopre che sono pieni di rancore e teme che tutta questa energia negativa possa mettere a repentaglio il mondo reale.

In proiezione poi c’è ancora Back to Black di Sam Taylor-Johnson, che racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante jazz inglese scomparsa il 23 luglio 2011, qui interpretata da Marisa Abela. Il film ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Nel cast del film troviamo anche Lesley Manville, Eddie Marsan e Jack O’Connell, rispettivamente nei ruoli della nonna, del padre e del marito di Amy Winehouse.

Rimane in programmazione, infine, Il regno del Pianeta delle Scimmie di Wes Ball: un nuovo capitolo della celebre saga appunto del Pianeta delle Scimmie che vede come protagonista Owen Teague. Ci troviamo diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante e gli umani sono costretti a stare nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. Nel cast figurano anche i nomi di Freya Allan e Peter Macon.