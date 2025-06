L’allarme del Sap:: "Nessun rinforzo, valuteremo azioni sindacali"

"Delusione e reale preoccupazione": sono le parole utilizzate da Roberto Meloni, segretario provinciale del Sap – il Sindacato autonomo di polizia – per qualificare la situazione della pianta organica della questura di Forlì-Cesena e del Commissariato di Cesena.

"Nonostante gli sforzi visibili messi in campo per recuperare una situazione di organico oramai insostenibile, il problema nella carenza di personale è ancora più che attuale", rimarca Meloni dopo aver appreso che nel prossimo piano di assegnazioni, predisposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, non sono previsti rinforzi per nessun presidio: questura di Forlì, Commissariato di Cesena, reparti della Stradale, Polfer e Postale.

"Dispiace vedere come la nostra provincia venga penalizzata mentre aumentano invece servizi esterni e le criticità legate alla sicurezza urbana. Se non ci saranno risposte immediate – conclude Meloni – valuteremo azioni sindacali".