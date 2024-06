L’assemblea di Ascom: "Associazione in salute pur in un periodo difficile"

L’assemblea annuale di Confcommercio Ascom Forlì che si è tenuta lunedì ha trovato un’associazione di categoria in buona salute, nonostante l’anno travagliato, "con i conti a posto e investimenti per il futuro", come ha sottolineato il direttore Alberto Zattini. All’evento ha preso parte anche il sindaco Gian Luca Zattini (nella foto al brindisi finale) appena riconfermato: "I miei interlocutori non possono che essere le associazioni di categoria, non a caso il mio primo momento pubblico, dopo la rielezione, è stato venire qui".

"L’associazione – continua Alberto Zattini – nonostante un decennio di crisi del commercio, pandemia, caro bollette e alluvione, registra anche quest’anno un ottimo risultato di bilancio. Stiamo investendo importanti risorse nell’acquisizione di studi professionali e abbiamo acquisito nuovi spazi per oltre 260 metri quadrati. Insomma siamo un’associazione dinamica, solida e sempre al fianco delle nostre imprese".

A fare gli onori di casa è stato il presidente Roberto Vignatelli che ha voluto sottolineare, in particolare, tre temi cardine per il settore: "La necessità di rimettere il commercio al centro dell’agenda politica, l’esigenza di ritrovare un giusto equilibrio, sempre privilegiando la pluralità di impresa, tra i vari modelli distributivi e l’urgenza di mettere in campo ad ogni livello istituzionale le azioni necessarie per arginare la moria delle imprese del commercio". In 10 anni, infatti, ha chiuso il 25% delle attività commerciali.

Anche il sindaco Zattini ha avanzato una riflessione sullo stato del commercio, sottolineando la primarietà di temi quali l’attrattività della città: "Per questo puntiamo sulla stazione dell’alta velocità e sulla città universitaria, mentre confermiamo che il prossimo Natale sarà ancora più ricco, perché per noi quelli non sono da considerare soldi spesi, ma investiti nella città".

Fra i temi affrontati c’è stato anche quello della rigenerazione urbana, con il progetto Cities di Confcommercio e la lotta all’abusivismo. Sulla sicurezza è nuovamente intervenuto il sindaco, ricordando come si stia procedendo, in accordo con Prefettura e Questura, a maggiori controlli "anche grazie alle 500 telecamere ad altissima definizione di cui stiamo dotando la città".

Per quanto riguarda, invece, la sicurezza del territorio "bisogna che gli enti deputati facciano la loro parte con la realizzazione di vasche di laminazione e sistemazione dei fiumi, perché ci sono cittadini che non si sentono più al sicuro". L’assemblea si è conclusa con un brindisi che il sindaco e i dirigenti di Confcommercio hanno dedicato a tutte le imprese del commercio, turismo e servizi che ogni giorno tengono accese le luci della città.