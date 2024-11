"Le esondazioni, rischio per tutto"

"Non frequento più ormai il parco, ma ho saputo che hanno addirittura danneggiato l’impianto elettrico quando hanno smantellato la struttura del vecchio ristorante, per poi lasciarla abbandonata". Così Marino Montanari, residente al Ronco, sulla situazione dell’ex polisportivo. Poi prosegue, con non pochi dubbi, a proposito della riqualificazione: "Progetto? Per me non porterà a nulla di concreto, proprio a causa del rischio delle alluvioni è difficile creare qualsiasi tipo di attività". Infine tocca anche il tema delle condizioni igieniche delle strade: "Il Comune di Forlì non si è mai ben occupato della pulizia, qui come in altre zone della città. Basta spostarsi di pochi chilometri e già a Forlimpopoli la situazione è nettamente differente".

Testi di Sergio Tomaselli