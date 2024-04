Le liste del centrodestra. Fra giovani e veterani volti noti pronti per le urne

Si riempiono le fila delle liste della coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura del sindaco Gian Luca Zattini a partire proprio dalla sua ‘La Civica Forlì Cambia’ che accoglie, con i suoi 20 anni, uno tra i più giovani candidati consiglieri, Cesare Tassinari. Studente di scienze politiche all’Università di Bologna, è anche arbitro di basket. "Ho deciso di provare a dare il mio contributo anche per rappresentare le istanze di noi giovani, che spesso facciamo fatica ad essere rappresentati da esponenti politici che hanno età ben diverse dalle nostre. Vorrei portare in consiglio questo mondo, veramente poco rappresentato".

Suoi compagni di avventura saranno anche due ex presidenti del Lions Club Forlì Host, ovvero Caterina Rondelli (a capo del sodalizio negli anni 2020 e ’21) e Riccardo Bevilacqua (2021 e ’22). La prima, milanese di nascita ma forlivese d’adozione dal 1969, è psicoterapeuta e ha lavorato per 43 anni all’Ausl Romagna. Ha ideato vari spettacoli teatrali incentrati sul sociale con temi legati a obesità, diabete giovanile, violenza di genere. Oltre al mondo della cultura e a una forte attenzione per le giovani generazioni, Rondelli vuole portare all’attenzione anche il benessere animale. Pensionato, anche Riccardo Bevilacqua: "Vorrei dare il mio contributo in sanità perché è stato il mio lavoro per oltre quarant’anni – spiega –, ma anche per l’ambiente rispetto al quale da oltre cinquanta sono impegnato per la salvaguardia dando vita a molti progetti di tutela ambientale. Altra priorità è anche il rilancio del centro storico, quartiere dove abito. In questi ultimi quarant’anni, il centro di Forlì si è impoverito e, con il suo degrado, ha perso la sua attrattività. L’amministrazione di centrodestra, per la prima volta, ha iniziato una inversione di tendenza attivandosi su più fronti".

Sempre de La Civica farà parte anche Maurizio Tassani, che da oltre quarant’anni gestisce centri fitness. E’ convinto che lo sport possa svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la coesione sociale e il benessere individuale. La salute, la prevenzione e lo sport sono da sempre il suo punto di riferimento, come anche il canto lirico che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. Dopo l’alluvione, insieme alla collega Luana Babini, ha organizzato sei concerti nelle città alluvionate tra cui Forlì, per raccogliere fondi per la popolazione e dare un po’ di sollievo attraverso la musica, coinvolgendo circa 130 artisti provenienti da tutta Italia.

Nella lista di Forza Italia si candida invece Luca Frassineti, coordinatore provinciale dei giovani del partito. "Ho deciso di candidarmi alle comunali di Forlì – racconta – perché sento il dovere di portare sulle spalle quel vento di cambiamento e libertà che noi giovani di Forza Italia abbiamo tanto nel cuore. Da coordinatore provinciale, oltre che da artigiano nel settore automobilistico e da appassionato del nostro patrimonio culturale romagnolo, sono spinto da quella forza di dare ai cittadini un futuro migliore alla nostra città. Il mio impegno sarà a sostegno del sindaco uscente Zattini sotto il simbolo di Forza Italia".

Dai giovani ai seniores, il cui responsabile provinciale, Roberto Tassinari, si candida anch’egli a consigliere comunale. Ad accoglierlo il coordinatore cittadino Joseph Catalano, l’assessore Giuseppe Petetta e la deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari. Ssposato, una figlia e tre nipoti, già direttore operativo degli aeroporti di Verona, Brescia e Forlì, Tassinari sta completando il mandato di rappresentante di quartiere (secondo più votato dei sei) di San Martino in Villafranca e Villafranca.

La lista di candidati di Fratelli d’Italia si arricchisce invece dell’esperienza sportiva di Andrea Ravaldini. Cestista in età giovanile, appassionato ciclista poi. Una vita da sportivo, sul parquet, sulle strade e poi con i ragazzi, ai quali cerca di trasmettere l’amore per lo sport, come allenatore e anche come educatore del Convitto dell’Istituto Salesiano di Forlì, sua attuale professione. Ravaldini, 45 anni, presidente uscente dell’associazione culturale Guido da Montefeltro, in passato ha collaborato e animato la Pastorale Giovanile della Diocesi di Forlì e Bertinoro. "Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita umana di ogni individuo, come sancisce la modifica dell’articolo 33 della Costituzione Italiana datata settembre 2023 – commenta Ravaldini –. Mi candido con l’obiettivo di portare la mia esperienza in ambito sportivo e culturale a disposizione della città, così da migliorare ancora di più le condizioni di accesso di ogni giovane al mondo dello sport locale".