Le panchine giganti uniscono le vallate

Le panchine giganti (Big Bench) dell’agriturismo Cà Bionda di Civitella e della Cantina Casadio di Brisighella, aziende entrambe colpite dall’alluvione del maggio 2023, hanno fatto incontrare in una riuscita e partecipata festa che si è tenuta sabato scorso tante persone, famiglie con protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cusercoli che hanno partecipato tramite bellissime foto con giochi di prospettiva, alla mostra fotografica legata al bando indetto dalla fondazione Big Bench Community Project, fautrice dell’idea, che aveva selezionato il progetto a livello nazionale.

Il progetto nasce da un’iniziativa no profit promossa dal designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine che prevede la realizzazione e il posizionamento di panchine fuori scala, situate in luoghi strategici in diverse parti d’Italia (e non solo): un modo divertente e suggestivo per riscoprire il paesaggio e il valore del territorio attraverso oggetti semplici proposti in una versione decisamente inusuale.

"Abbiamo anche proceduto al gemellaggio tra le panchine della Cà Bionda e quella della Cantina Casadio – commentano il sindaco Claudio Milandri e l’assessora al welfare Stefania Marchi –. Si è stretta così un’amicizia con Pro loco, scuola e Comune di Brisighella, nonché con la famiglia Casadio, che a sua volta ricambieranno la visita il 17 maggio in occasione della gita dei nostri alunni. A sua volta il titolare di Cà Bionda Alessandro Magi con la famiglia ed un gruppo di amici ha curato anche il rinfresco, ha dato tramite la big bench nuova vita all’agriturismo, con uno spazio panoramico dedicato immerso nella natura – aggiungono – da condividere con gli altri, promuovendo comunità locali, turismo e visibilità del territorio grazie anche al supporto degli sponsor nella costruzione della panchina e nella fornitura di materiali come Iperpneus di Forlì e le ditte Rombodue e azienda agricola/segheria di Tassinari Maurizio entrambe di Cusercoli".

Infine le premiazioni degli alunni e gli attestati di ringraziamento alla dirigente dell’Istituto comprensivo Giovanna Tarantola, alla vicepreside Fleana Campitelli, all’insegnante di arte Cinzia Bertaccini ed al fotografo di Cusercoli Albano Venturini. Inoltre Cosascuola Music Academy ha fatto esibire per l’occasione alcuni alunni della primaria e secondaria di Civitella nell’ambito del progetto ‘Le città della musica’ e non sono mancati i ringraziamenti ai sostenitori dell’iniziativa: Generali Italia sede generale di Forlì, Rotary Club Forlì Tre Valli, BCC imolese forlivese ravennate e Pro loco di Cusercoli che ospiterà la mostra dedicata alle ’big bench’ in maniera permanente in uno spazio suggestivo, all’interno della Sala Botte del castello.