Letteratura e arte a Palazzo pretorio

Letteratura e storia dell’arte si incontrano oggi nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Alle 17.30 è infatti in programma una conferenza dal duplice interesse. Il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello analizzerà temi e valori dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni mentre Donatella Rabiti leggerà alcuni passi del romanzo. A seguire Michele Govoni, critico d’arte, tratterà ‘Naturalismo e realismo nella pittura’. E’ previsto l’intervento di Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Come sempre, la conferenza sarà introdotta da Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta. L’appuntamento odierno si inserisce nel cartellone degli eventi a latere della Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, promossa da Cava forever group e allestita nel cinquecentesco edificio affacciato su piazza d’Armi fino a sabato 6 aprile. Una novantina le opere in mostra, realizzate da ventitre artisti. Al primo piano si possono ammirare anche alcune ceramiche dell’artista faentino di fama internazionale Carlo Zauli: esemplari che non vennero mai terminati e sono stati recuperati dopo l’alluvione del maggio scorso. Nella stessa sala le immagini di Primedicopertina. Nel portico sono presenti le sculture di Luciano Navacchia e Francesco Bombardi. Nel vicino giardino Cosimo I de’ Medici la singolare installazione di Ignazio Fresu. Nello showroom de La Rosa arredamenti sono esposte opere di Bertolino mentre sul versante castrocarese il negozio Gina Biancheria ospita le creazioni di Salvo Ferrante. La creatività di Luigi Camarilla trova infine spazio nel Museo Interreligioso di Bertinoro. L’ingresso è libero. L’esposizione di Palazzo pretorio si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su appuntamento 333.4608113, per visite guidate 348.0206619.