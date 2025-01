Letture animate coi volontari a Civitella

Nati per leggere, in collaborazione con il Comune di Civitella e l’Asp San Vincenzo de’ Paoli, propone tre nuovi appuntamenti dal titolo ’Leggiamo, fantastichiamo e creiamo’ nella Stanza fabulosa in via Martiri Partigiani 2. Si parte domani, dalle 16 alle 17,30 con un laboratorio sul tempo e la creazione di un calendario, mentre lunedì 20, stesso orario, in collaborazione con il Polo unico famiglie e giovani si svolgeranno attività sull’inverno. Si chiude gennaio lunedì 27 con i giorni della merla e con il Merlo Merlino.