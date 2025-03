Acquedotto e invaso, incontro a Modigliana

Promossa dai Comuni di Modigliana e Tredozio e da Romagna Acque-Società delle Fonti si tiene nella giornata di oggi in val Tramazzo un’attesa assemblea pubblica: a Modigliana infatti, con inizio alle ore 18 nella sala Bernabei (piazza Matteotti 5), avrà luogo l’incontro che tratterà due importanti argomenti: il primo è il potenziamento dell’acquedotto della valle nel territorio appunto dei due comuni; il secondo è la realizzazione di un invaso ad uso potabile, per garantire l’approvvigionamento idrico della valle anche a fronte di situazioni di emergenza che in passato si sono dovute affrontare.

È prevista la presentazione degli interventi finanziati nei programmi di Romagna Acque e interverranno i vertici della stessa società che gestisce la diga di Ridracoli e l’acquedotto della Romagna, ovvero il presidente Tonino Bernabè, il vicepresidente Roberto Biondi e il direttore Gian Nicola Scarcella.

Chiuderanno l’assemblea con i propri interventi i sindaci di Modigliana Jader Dardi e di Tredozio Gianni Ravagli, che invitano la cittadinanza a partecipare.

g. a.