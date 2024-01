Lezioni speciali A scuola di pace e sicurezza

La scuola non è solo libri e interrogazioni: sono tanti i progetti speciali che prendono vita tra i banchi e finiscono per uscire fuori dalle aule. Per esempio il concorso ‘Un poster per la pace’, promosso dal Lions Club Forlì Host e pensato per invitare i giovani studenti a riflettere sull’importanza della fraternità fra i popoli. Al concorso hanno partecipato otto scuole medie: Caterina Sforza, Benedetto Croce, Glauco Fiorini, Piero Maroncelli, Girolamo Mercuriale, Marco Palmezzano, Pietro Zangheri e San Martino in Strada che hanno presentato ben 708 elaborati esaminati da una commissione composta anche da quattro giovani artisti del Liceo artistico Canova. Così come è in pieno svolgimento la 12ª edizione del progetto di educazione stradale ‘Ies’ che coinvolge 48 prime medie delle scuole di Forlì, Forlimpopoli e Valle del Montone. Il progetto è promosso dal professor Marco Susanna ed è dedicato a una giovane vittima della strada, Alice Valenti. Nel tempo Ies è riuscita a raggiungere oltre 10.000 ragazzi.

L’azienda metalmeccanica Icos e il team universitario Unibo Motorsport hanno voluto festeggiare con una serata speciale la loro collaborazione che ha come focus la realizzazione di moto e vetture elettriche per competizioni universitarie e che vede come main partners Fondazione Ducati e Squadra Corse Lamborghini. Un’idea coronata da successo, se si pensa che lo scorso ottobre il team della moto elettrica Nemesi si è aggiudicato tutti e 5 i trofei del campionato internazionale Motostudent 2023 ed il titolo di Campioni del mondo.

La scuola media ‘Caterina Sforza’ ha accolto 24 studenti tedeschi provenienti da Dresda grazie a un progetto di scambio culturale. Nel corso della visita i ragazzi hanno potuto ammirare il suggestivo palazzo dell’ex Collegio aeronautico.

Districandosi fra termini scientifici e storia, gli alunni delle classe 5ª A e 5ª B della scuola elementare ‘Dante Alighieri’ hanno intrattenuto un folto pubblico recitando sul palco della Sala San Luigi nello spettacolo ‘L’alfabeto della scienza’. La standing ovation dei presenti ha portato il gruppo di attori in erba a concedere un richiestissimo bis, tra musiche, canti e animazioni.