Libri, salvataggio al via Tesori estratti dall’acqua e poi congelati uno a uno "Memoria da conservare"

di Gianni Bonali

I libri antichi si salvano in una cella frigo: la tecnologia supporta la cultura per non perdere importanti testi del passato. L’acqua e il fango hanno inondato il seminterrato del seminario diocesano in via Lunga e tra i libri sommersi ci sono volumi di valore, che si possono salvare solo grazie al freddo. Lo scenario che si apre alla vista è quello tipico di una zona allagata, dove Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soprintendenza e volontari si muovono con i volti segnati da una fatica piena di orgoglio, consapevoli di impegnarsi per portare in salvo un patrimonio storico e culturale che la città non si rassegna a perdere.

Ieri mattina è avvenuto il sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la valutazione della sicurezza dell’edificio sede dell’Istituto superiore di scienze religiose e della biblioteca. Quindi il controllo di una cisterna di gasolio che aveva avuto perdite e la verifica dell’eventuale presenza di sostanze tossiche e della percentuale di ossigeno nella struttura. Dopo il via libera, il gruppo di volontari ha iniziato a selezionare e valutare i testi danneggiati, prima del momento del congelamento. "Stiamo coordinando le squadre di volontari – spiega Pietro Livi, presidente della società ‘Frati & Livi’ di Castelmaggiore (Bologna) –. Si è formata una catena umana per salvare i libri della biblioteca. I testi vengono lavati, identificati, schedati e imbustati fino alla fase finale del congelamento, curata dall’azienda Orogel di Cesena (a -25 gradi): tutte le operazioni sono naturalmente supervisionate dalla Soprintendenza regionale dei beni culturali".

L’azienda bolognese è specializzata nel recupero di volumi e oggetti colpiti da calamità, lavora a Forlì a titolo gratuito ed è attiva nel settore dal 1975, con Pietro Livi che opera come restauratore da diversi anni. L’incaricato per i beni culturali della diocesi di Forlì-Bertinoro Claudio Giannelli spiega invece come la biblioteca del seminario "contenga migliaia di libri che stiamo cercando di mappare, con testi di pregio lasciati dai gesuiti. Un’opera lunga e impegnativa che richiederà tempo e fatica e che abbiamo iniziato a fare grazie ai 150 volontari che hanno già partecipato a un corso di formazione specifico. Un primo nucleo di persone che mi auguro aumenti e che lavorano su due turni, con circa 40 elementi al mattino e altrettanti il pomeriggio".

Fra i volontari c’è Francesca Ture, 28 anni, un’archeologa forlivese che si è presentata "per contribuire a salvare un patrimonio unico e mi fa piacere vedere la mobilitazione collettiva che si è creata qui in seminario". Sono circa 40 gli uomini e donne che armati di stivali, guanti e senso civico offrono il proprio tempo per una giusta causa. Tra questi Nicolò Quadrelli, 27 anni, insegnante part-time di matematica, che quando ha saputo che c’era bisogno di aiuto si è "presentato subito perché la conoscenza è un patrimonio e noi giovani dobbiamo impegnarci a conservarlo". Gli fa eco Silvana Collini, 63 anni, di Forlimpopoli che nei giorni scorsi ha lavorato per liberare le abitazioni dall’acqua, poi "ho pensato che la cultura vada tutelata e mi sono messa a disposizione".

Anche l’archivista in pensione Luciano Ravaioli, 70 anni, forlivese, ha risposto all’appello frequentando il corso di formazione per operare con correttezza sui volumi spinto "dall’amore per i libri che sono stati i miei compagni di viaggio durante il periodo lavorativo e trasmettono una memoria da conservare con cura". Presente nell’area anche il nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio di Bologna: "Stiamo operando in coordinamento con il Ministero della cultura – spiega il comandante Giuseppe De Gori – e la nostra attività di salvaguardia dei beni si attiva sempre per proteggere i ‘tesori’ da tramandare ai posteri".

Ieri poi i tecnici si sono spostati anche alla Cava, nella zona di via Asiago dove c’è l’archivio comunale. "Quelli che sono intervenuti ieri – scrive in una nota il sottosegretario Lucia Borgonzoni, che nei giorni scorsi aveva visitato i luoghi danneggiati in città – sono i ‘Caschi Blu’ della Cultura. Consegnato il materiale necessario alla messa in sicurezza del patrimonio culturale danneggiato".