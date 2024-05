Locanda Appennino: serata spagnola

Proseguono alla Locanda Appennino di Predappio le serate culinarie a tema. Martedì questa sera lo chef Alan Bravaccini e la sua brigata di cucina propongono un menu spagnolo, frutto di tanti anni passati dallo chef nelle cucine della splendida Formentera, lavorando al Casanita, Bocasalina, Mediterraneo e Cafè del Lago. Il menu dell’entrata prevede sangria di benvenuto con tre tapas: crocchette besciamella e prosciutto crudo con riduzione di pomodoro e basilico, panino al latte con calamari fritti e salsa alioli o salsa provenzale, e la classica tortillas, ma rivisitata. A seguire paella di pesce e, per chiudere in dolcezza, crema catalana. Il menu completo, come per gli altri appuntamenti precedenti, è proposto a 45 euro. "Il prossimo evento – anticipa il responsabile del locale Jacopo Valli – è in programma per martedì 21 maggio e il tema sarà il pesce del nostro mare Adriatico". La Locanda Appennino è dotata di un centinaio di posti, ma per le serate a tema "ne occuperemo una quarantina, essendo quei menù molto impegnativi". Ecco perché si consiglia la prenotazione (info tel. 0 543.922589 e locanda@locandaappennino.it).

q. c.