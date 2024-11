Luca Pappagallo alla libreria Ubik

La città si prepara ad accogliere uno dei volti più amati del web in ambito culinario: Luca Pappagallo, il ’cuciniere curioso’ noto per la sua capacità di rendere semplici e accessibili i piatti della tradizione italiana, sarà ospite della libreria Ubik del centro commerciale Puntadiferro oggi alle 18. Pappagallo presenterà il suo ultimo libro ’La nostra cucina di casa’. L’evento, che prevede uno showcooking dal vivo, vedrà Pappagallo all’opera con alcune delle nuove ricette della sua raccolta. Ad affiancarlo sul palco ci sarà Marco Viroli, promettendo un’atmosfera conviviale e rilassata, tipica della cucina casalinga. Per maggiori informazioni è possibile contattare la libreria via email all’indirizzo forli@ubiklibri.it o chiamare il numero 0543.774206.