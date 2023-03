Quando Lucio Dalla faceva il...barista a Forlimpopoli

Lucio Dalla dietro al bancone del bar Tazza d'Oro di Forlimpopoli

Forlì, 4 marzo 2023 – In questi giorni, in queste ore, stiamo celebrando Lucio Dalla: il cantautore bolognese, scomparso 11 anni fa, avrebbe compiuto 80 anni. 4 marzo 1943 non è solo una delle sue canzoni più belle, è anche una data storica. E spulciando in queste ore nelle vecchie foto, ne sono spuntate di particolarissime da Forlimpopoli. Lucio Dalla, erano gli anni Settanta, si mise per scherzo a fare il...barista.

Le immagini arrivano dallo storico e popolarissimo bar Tazza d'Oro, in via Andrea Costa; Dalla arrivò in visita e scherzando con l'allora titolare, Dino Robuffo, si mise dall'altra parte del banco, trasformandosi per gioco da cliente a barista. Sono foto che hanno fatto storia.

Dopo Robuffo, il bar Tazza d'Oro fu gestito per decenni da Vanni Rossi e dalla sua famiglia (la moglie Jose, le figlie Rossella e Susy) e ora è di proprietà di Paolo Corvini e di sua moglie Elena.