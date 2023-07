Lunedì è il giorno della Schlein Visita nei luoghi colpiti, poi incontro a Bussecchio

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein lunedì sarà a Forlì. Accompagnata da tutti i membri della segreteria (tra questi, alcuni volti noti come l’ex capogruppo alla Camera Debora Serracchiani e l’ex ministro Giuseppe Provenzano), nella mattinata visiterà i territori dell’Emilia Romagna più colpiti dall’alluvione, per essere al fianco delle persone e delle imprese danneggiate e per sostenere le istituzioni locali confrontandosi sui provvedimenti necessari per accelerare la ricostruzione.

Secondo quanto emerge da fonti dell’organizzazione della segreteria territoriale dei democratici, il programma prevede poi un incontro alle 14 al Circolo Pd di Bussecchio in via Cerchia 98, aperto al contributo dei rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, dei Comuni colpiti, dei segretari di federazione e di circolo. L’ipotesi, riferita dal Carlino nei giorni scorsi, era già stata confermata dal segretario regionale del Pd Luigi Tosiani. Una visita molto attesa considerati gli attacchi del centrodestra sul fatto che la Schlein – pur ex assessore dell’Emilia-Romagna con delega alla Transizione ecologica e al Patto per il clima – aveva fatto in Romagna solo una breve visita. La segretaria cercherà prevedibilmente di spronare tutti i rappresentanti del centrosinistra nella filiera istituzionale, nell’associazionismo, nelle cooperative e nei circoli a fare la loro parte per far ripartire la Romagna duramente colpita ma non piegata. Probabile che non risparmi qualche stilettata al Governo sulla gestione del post alluvione.

Al momento non è chiaro se al termine della segreteria ci sarà anche una conferenza stampa, ma uno spazio sarà probabilmente dedicato anche a Forlì che si avvia a celebrare il congresso territoriale entro il 31 ottobre, primo passo per lanciare la campagna elettorale in vista delle amministrative della tarda primavera del 2024 che vedrà andare al voto 11 comuni del forlivese compreso il capoluogo conquistato dal centrodestra nel 2019.

Secondo alcune indiscrezioni la Schlein dovrebbe poi intervenire sempre lunedì in serata alla Festa Regionale dell’Unità a Cesena, dedicata proprio al post alluvione.

