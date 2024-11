"Lunghe file di auto nelle ore di punta"

"Tra le 16.30 e le 18.30 qui regna il caos: lunghe file di auto si formano a causa dell’uscita delle scuole e, poco dopo, per la chiusura delle aziende. La sera, invece, la situazione si ribalta: non c’è anima viva". Giuseppe Scavone, titolare insieme alla moglie del Love Cafè, aperto nell’agosto 2020, tratteggia una situazione complessa. "In via Bertini dobbiamo anche fare i conti con l’eccessiva velocità dei veicoli: assistiamo a sorpassi azzardati che mettono a rischio i pedoni". Non mancano le difficoltà per i commercianti della zona: "Non ci è più consentita nemmeno la sosta breve – continua –, indispensabile per scaricare la merce. Il Comune sembra pensare solo alle multinazionali".