‘Makàni, storie di vento’ al Testori

Debutta oggi alle 16 al Teatro Testori una nuova coproduzione di Elsinor col teatro Honolulu Theatre for Youth dedicata a famiglie e bambini dagli 8 anni. Il testo ha come titolo ‘Makàni – storie di vento’ con Francesca Tisano, scene di Valentina Dagrada e Federica Ricchio, consulenza musicale di Lucas Cusick, regia di Annie Cusick Wood. Makàni significa ‘vento’, ed è il nome della protagonista che porta in giro per il mondo storie legate al vento. Biglietti: 6 euro. Info e prenotazioni: 0543.722456 .