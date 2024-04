Marcia dell’Amicizia: successo per il corteo nel nome della pace

Tra le recenti iniziative promosse dalla Comunità Cristiana Cattolica di Meldola, dal Circolo Acli ‘Il Ponte’ con il patrocinio del Comune e che hanno riscosso un successo di partecipazione, svetta la ‘Marcia dell’amicizia’. "Ancora una volta protagonista della manifestazione è stata una moltitudine di persone – precisano gli organizzatori – che si è snodata ordinata dalla piazza del paese fino a Scardavilla, con in testa al corteo uno striscione sostenuto dai giovani, con uno scritto che è divenuto lo slogan dell’impegno dei cattolici meldolesi sul tema della pace: ‘ Se vuoi la pace coltiva l’amicizia’". Presenti il parroco don Enrico Casadio, il sindaco Roberto Cavallucci, il candidato sindaco di Noi Meldoesi Andrea Di Biase e i rappresentanti delle diverse confessioni e comunità meldolesi. "Anche quest’anno sono state piantumate alcune piante nei pressi del Monastero di Scardavilla, dopo che la messa a dimora di un albero nell’anno passato – concludono – non è andato a buon fine, come a simboleggiare l’ insuccesso, deprecabile, per la pace nel mondo".

o.b.