Marciapiede, lavori al via a Fratta

A Fratta Terme sono iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede lungo via Meldola nel tratto che va da via Fratta fino al cimitero. Per tutta la durata di allestimento del cantiere le carreggiate saranno ridotte con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con l’istituzione di divieto di sosta e di fermata e il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari. I pedoni dovranno transitare sulla banchina erbosa che è presente sul lato opposto della strada. I lavori termineranno a fine marzo. Il cantiere sarà gestito dalle ditte F.lli Bartolini e Zanetti, in virtù di un accordo del Piano Operativo Comunale, con la compartecipazione economica del Comune di Bertinoro. "Con l’avvio di questi lavori diamo finalmente risposta a un’esigenza molto sentita dai residenti di Fratta Terme, migliorando significativamente la sicurezza dei pedoni lungo via Meldola – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Scogli - siamo consapevoli che durante i lavori ci saranno alcuni disagi per la circolazione, ma chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini: entro fine marzo avremo un percorso pedonale sicuro e protetto dal cimitero fino a via Fratta, un’opera attesa da tempo che migliorerà significativamente la vivibilità di questa importante arteria di Fratta Terme".

ma. bo.