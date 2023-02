Medici, esercenti e disabili: in arrivo nuovi parcheggi

Nuovi stalli verranno istituiti a Castrocaro Terme per agevolare la sosta dei medici di base in servizio nel territorio, il carico e scarico di merci in favore delle attività commerciali e per le persone diversamente abili. L’incarico all’ufficio tecnico per i sopralluoghi è arrivato direttamente dal sindaco Francesco Billi.

In via abate Mini è prevista la creazione di un’area riservata ai medici che esporranno l’apposito contrassegno nel tratto antistante i civici n. 3032. Per i non autorizzati entrerà in vigore il divieto di sosta permanente.

L’Amministrazione comunale ha inoltre recepito le istanze pervenute alla Polizia Municipale a firma di titolari di attività commerciali, volte a ottenere l’istituzione di aree di sosta riservate allo stazionamento di veicoli utilizzati per le operazioni di approvvigionamento e di distribuzione di merci nei tratti stradali in cui la densità del traffico e la presenza di auto in sosta non le consentano, evitando al contempo situazioni di intralcio per la circolazione: a tal fine è prevista l’istituzione dalle 6 alle 20 di un’apposita area in via Garibaldi nel tratto antistante i civici 910 e 54; è tuttavia stabilito un limite temporale di 30 minuti da certificare con l’esposizione del disco orario.

Tre infine gli stalli riservati ai veicoli di proprietà o a servizio di persone diversamente abili: due, paralleli all’asse stradale, verranno istituiti in via Antonio Sassi dopo il civico numero 4 e in via Antonio Gramsci dopo il civico n. 2; il terzo, perpendicolare all’asse stradale, è previsto di fronte al civico 13 di via Lionello Cantarelli. All’interno dei veicoli dovranno essere esposti in maniera ben visibile gli appositi contrassegni.