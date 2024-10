Mercadini apre al Piccolo con il suo ’Moby Dick’

Con l’inizio dell’autunno, Forlì si prepara a dare il benvenuto a una nuova stagione di teatro contemporaneo, ospitata dal suggestivo Teatro Piccolo.

Ad aprire la rassegna, questa sera alle ore 21, sarà Roberto Mercadini, poliedrico autore e narratore, che presenterà uno spettacolo dal titolo ’Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)’: ispirato all’opera monumentale di Herman Menville, propone una rilettura originale del celebre romanzo.

Con questa rappresentazione Mercadini si cimenta nella sfida di restituire sul palcoscenico la complessità del testo.

Lo spettacolo, prodotto da Sillaba, è diretto dall’autore stesso, che descrive con metafore affascinanti l’impresa di portare una simile opera in scena.

"Moby Dick non racconta una storia – afferma l’artista –. Non è un romanzo, forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Cosa può farne il narratore? Come un palombaro che scende negli inferi, può far brillare frammenti di Atlantide e dire ‘Esiste, andate a farci un giro’".

Roberto Mercadini, cesenate classe 1978, è un artista eclettico e di grande talento, che ha saputo farsi apprezzare a livello nazionale per la sua capacità di spaziare tra generi e argomenti diversi, sempre con un approccio acuto e coinvolgente. Dai suoi monologhi sull’origine della filosofia e l’evoluzionismo, fino alle riflessioni sui grandi temi sociali come il bullismo e l’ecologia, Mercadini è capace di trasmettere contenuti complessi con un linguaggio accessibile. Nel 2018 ha esordito come scrittore con ‘Storia perfetta dell’errore’, pubblicato da Rizzoli, seguito nel 2020 da ‘Bomba atomica’, libro che ha ricevuto ampi consensi e che lo ha consacrato tra i divulgatori più brillanti del panorama culturale italiano.

Non mancano le incursioni nel mondo della televisione: da gennaio 2023, infatti, Mercadini è ospite fisso della trasmissione ‘Splendida Cornice’ su Rai 3, condotta da Geppi Cucciari. Attivo anche in rete, ha un canale YouTube seguito da oltre 175mila followers e un profilo Instagram da oltre 55mila.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (corso Diaz 38/1), aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18 (festivi esclusi). È possibile prenotare telefonicamente allo 0543 26355 negli stessi orari. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket, al costo di 25 euro. La biglietteria serale presso il Teatro Piccolo sarà aperta dalle ore 20. Per maggiori informazioni: 0543.64300 o www.accademiaperduta.it.

Valentina Paiano