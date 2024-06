Milandri, ora 3 donne in giunta: "Concluderemo i progetti iniziati"

Parte oggi alle 20,30 a Civitella, con l’insediamento del consiglio comunale uscito dalle elezioni dello scorso 8-9 giugno, la terza legislatura a guida Claudio Milandri che, con la sua lista civica, ha ottenuto l’80% dei voti. La giunta nominata dal sindaco vede due riconferme con gli assessori Stefania Marchi e Francesco Samorani e due nuovi ingressi con Lisa Paganelli e Katiuscia Gentili. Tre donne su 5 componenti è un bel segnale per la parità di genere. Ma vediamo nel dettaglio le deleghe assegnate. Il sindaco tiene per sè ambiente, lavori pubblici,sanità, protezione civile; a Samorani vanno sport, politiche giovanili e cultura; a Stefania Marchi bilancio e scuola; Lisa Paganelli ha le deleghe all’agricoltura, attività produttive, viabilità e a Katiuscia Gentili welfare, personale, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica. Compiti speciali già decisi anche per i consiglieri: Antonio Dattoli (ambiente, progetto parco fluviale, Ciclovia del Bidente); Rodingo Usberti (sanità, gestione, prevenzione e gestione emergenze, canile comprensoriale); Elena Zanetti (rapporti con associazioni, attività produttive, sportello ascolto per cittadini, pari opportunità) e a Lucia Landi (comunicazione istituzionale, mercati, rapporti con le frazioni).

"Ripartiamo da alcune priorità – commenta Milandri – e in primo luogo dal via libera a tutti i cantieri post emergenza finanziati dalla struttura commissariale per mettere in sicurezza la vasta rete di strade comunali, consorziali e vicinali sconvolte dall’alluvione del maggio 2023 e ridare certezze ad agricoltori, allevatori e residenti della vasta campagna del nostro comune. La rinascita sta nel fatto di aver ripreso da 10 anni a questa parte gli investimenti dei lavori pubblici, ma soprattutto l’aver ristrutturato e messo in sicurezza tutti gli edifici scolastici, dal più piccolo al più grande, investendo quasi 5 milioni di euro, perché credo che i nostri figli meritino una attenzione particolare. Senza dimenticare l’attivazione e la qualificazione di tanti servizi sociali a favore delle famiglie, dei bambini e degli anziani. In questo mandato vogliamo concludere tutti i progetti di lavori pubblici che abbiamo preparato in questi ultimi anni ma che, per ovvi motivi, non siamo riusciti a realizzare completamente, tra questi la chiusura dei lavori del teatro Golfarelli, le nuove pensiline e la ristrutturazione dell’ex macello comunale a Civitella, il parco fluviale, il teatro comunale a Cusercoli, l’apertura della chiesa di san Bonifacio al Castello abbellita di tante opere d’arte, la ristrutturazione dell’edificio comunale e l’ampliamento dell’edificio del cimitero a Civitella e tanti altri progetti che abbiamo nel cassetto".