Modigliana, ecco la lista di Dardi

In una sala Bernabei gremita di pubblico il ricandidato sindaco Giancarlo Dardi, detto Jader, ha presentato mercoledì serai dodici candidati della sua lista civica ‘ViViAmo Modigliana’. Della maggioranza uscente sono tre i consiglieri che si ripresentano fra gli otto che la componevano: Alice Lancioli, Giuseppe Travaglini, Giorgio Maretti.

"Grazie a tutti voi – ha esordito Dardi – per essere qui stasera e soprattutto a chi ha fatto parte con me del mandato che si sta concludendo, che è stato difficile. Però ho deciso di ripresentarmi per dare continuità alla comunità dove vivo e alla quale sono molto legato". Dardi ha ricordato la paura del Covid persino per incontrarsi con i cittadini; la gravissima vicenda giudiziaria dell’arresto del responsabile dell’ufficio lavori pubblici, con sette imprenditori che hanno patteggiato; l’alluvione con 6.900 frane e oltre 800 intersezioni con strade provinciali, comunali, vicinali. Il sindaco ha riferito che la ricostruzione del ponte di Ca’ Stronchino inizierà a fine mese o nei primi giorni del prossimo e che presto partiranno i lavori della Riva della Pappona.

Quindi le autopresentazioni dei candidati, applauditissimi dai presenti e a nessuno dei quali Dardi ha chiesto l’appartenenza politica: "Perché in un piccolo Comune di 4.200 abitanti prima di una visione politica bisogna proporre una visione amministrativa e di prospettiva di un territorio".

Ha iniziato Alice Lancioli, 36 anni, vicesindaco uscente e consulente in sicurezza sul lavoro, ricordando: servizi scolastici realizzati a misura di bambini, scuola materna ampliata, trasporti scolastici gratuiti per gran parte degli studenti e il Cre. Giuseppe Travaglini, 71 anni chirurgo in pensione, assessore alla sanità e servizi sociali ha riferito, tra l’altro, il successo di 14mila vaccinati contro il Covid, su 4.200 abitanti, perché in moltissimi sono venuti da paesi limitrofi. Barbara Baldoni, 69 anni, già dipendente bancaria, è molto attiva in parrocchia dove ha aperto un punto Caritas con sette associazioni. Marta Marchi, 57 anni, membro del gruppo donne impresa della Confartigianato di Forlì e consigliera del comitato comunale ‘Valle Tramazzo’, amministrativa da 32 anni nell’impresa di famiglia ‘Edilmarmi Faentina’. Maria Grazia Rivola, 68 anni, già consulente finanziaria, conosce Dardi dai tempi delle scuole superiori e ha elogiato la sua capacità di affrontare le enormi difficoltà che ci sono state, impegno che sarà utile per il futuro.

Quindi, ancora, Luca Nati, 55 anni, ex caporeparto di una ditta forlivese, referente locale del gruppo Cai, protagonista con altri della realizzazione e manutenzione di 200 km di ‘Sentieri Agrourbani’ nel comune. Valerio Ciani, 65 anni, vignaiolo con l’hobby di allenare giovani calciatori: ammette, ironicamente, di aver accettato la candidatura offertagli "perché nessun altro me lo ha chiesto". Dopo di lui Massimo Gasperini, 20 anni, dipendente di un’azienda elettronica, che ha accettato perché mancano i giovani che si interessano; era accompagnato da numerosi amici che lo hanno a lungo applaudito prima ancora che si presentasse. Donato Berardi, 51 anni, milanese sposato e trapiantato a Modigliana nel periodo Covid, laureato in economia politica,responsabile di studi e analisi su prezzi e tariffe ed esperto di regolamentazione dei servizi pubblici. Enrico Robbia, 43 anni, lavora sui sistemi elettronici e segue i ragazzi del ‘Modigliana Calcio’. Giorgio Maretti, 50 anni, delegato ai gemellaggi, ha lavorato in un’azienda informatica e vissuto in Germania; gli piace la musica e l’impegno parrocchiale. Sabrina Samorì, 44 anni, lavora in ambito culturale-museale da 20 anni per il Comune di Bologna, è stata preziosa collaboratrice dell’assessorato alla cultura nell’amministrazione in corso. Dardi ha concluso leggendo i numerosi interventi da eseguire in carico al Comune e quelli affidati alla Sogesid.