Modigliana, il Comune saluta ’Bat’

Venerdì scorso è stato l’ultimo giorno di lavoro per Claudio Fabbri, detto Bat, che ha terminato la sua attività lavorativa di istruttore amministrativo nel Comune di Modigliana, prima della pensione. Ultimo giorno di lavoro a Modigliana anche per l’assistente sociale, Manuela Cavana, trasferitasi a Forlì dove risiede che verrà sostituita da Alice Filieri che risiede e conosce la realtà di Modigliana. Ad entrambi il sindaco Jader Dardi ha rivolto gli auguri di buon pensionamento per Claudio e di buon lavoro per Manuela. Fabbri ha quindi ringraziato il sindaco e tutti gli amministratori attuali e quelli che negli anni trascorsi in Comune, fu assunto nel febbraio del 1982, ha avuto il piacere e l’onore di incontrare, dedicando anche un fraterno abbraccio a tutti i colleghi di oggi e di ieri. "Per finire il ringraziamento più grande ai concittadini, i quali mi hanno sempre dimostrato molto affetto e manifestato grande considerazione – terminando con la considerazione –. Tutto questo mi ha molto gratificato e reso orgoglioso di svolgere la mia professione di pubblico dipendente. Grazie di cuore a tutti. Viva il Comune di Modigliana, Viva la nostra comunità".

Giancarlo Aulizio