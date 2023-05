Modigliana riparte Ponte crollato, ricostruzione al via grazie ai soldi donati

Tra le strutture maggiormente compromesse a Modigliana c’è senz’altro il ponte in via Carlo Alberta Dalla Chiesa, detto di Castronchino per la vicina zona artigianale. Il ponte è stato costruito in mattoni e cemento negli anni ’60 dalla ‘Cooperativa Italia’, appoggiato sulle due sponde del fiume Marzeno. Ed é stato abbattuto sia dalla piena del fiume, sia dagli alberi che questa si è portata dietro e che hanno sbattuto violentemente contro un pilone del ponte, finendo per distruggerlo. Si tratta di una infrastruttura importantissimo perché insiste sulla seconda e ultima strada che può portare a fondovalle. Quindi è l’unica alternativa alla provinciale 20 verso Faenza, ora transitabile in località ‘Riva della Pappona’ solo con mezzi a pieno carico di 180 quintali, a senso unico alternato e regolamentato con semafori, perché a seguito di una frana metà carreggiata si è staccata ed è precipitata in una voragine. Il ponte in questione sarà ricostruito con i 3,2 milioni di euro delle donazioni raccolte dal Corriere della Sera e La7. Il sindaco Jader Dardi si è detto grato per l’importante aiuto. "Dobbiamo essere pronti a ricostruire le infrastrutture distrutte, non solo strade e ponti, ma anche quelle della luce elettrica, e acquedotto – ha spiegato il sindaco –. E per quanto riguarda il nuovo tratto del ponte caduto ci siamo già affidati al noto studio di progettazione Essen di Faenza". L’Accademia degli Incamminati di Modigliana, col presidente Venerino Poletti, coglie l’occasione "per ringraziare i propri soci Pierferdinando Casini e Antonio Polito per l’aiuto dato a Modigliana, sensibilizzando nella trasmissione Porta a Porta l’opinione pubblica sull’isolamento del paese". Casini, presidente onorario dell’Accademia e cittadino onorario del paese, e Polito, sposato con una modiglianese, sono molto legati da tempo a quest’antico borgo e si sono dichiarati "disponibili ad un evento a Modigliana per raccogliere fondi per la popolazione che ha avuto ingenti danni dalle frane".

Giancarlo Aulizio