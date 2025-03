"Molti i locali per i fuori sede"

Eva Luna Bianchi è una studentessa del corso di laurea di Scienze internazionali e diplomatiche, che ha la sua sede nel Campus di Forlì, e rimarca come "l’arrivo dell’Università in città abbia portato in diverse aree del centro molti giovani, soprattutto studenti che escono nelle serate infrasettimanali, a frequentare i locali della zona". Fra questi segnala anche l’’Abbey pub’, situato in piazzetta XC Pacifici, che ha una buona frequentazione. "Poi magari in alcuni weekend o periodi in cui più studenti fuori sede rientrano a casa c’è meno movimento, ma comunque in questi anni la situazione è sicuramente migliorata, e c’è la possibilità di scegliere dove trascorrere le serate in compagnia".