Montatori di attrezzature per spettacoli

L’azienda Viorica di Badareu Viorica, operante nel noleggio di strutture per spettacoli con operatore, ricerca per la sede di Longiano, due figure per montaggio di attrezzature per spettacoli di fontane danzanti. É indispensabile che il candidato sia in possesso di auto e si richiede preferibilmente la patente C + E oppure una delle due.

È preferibile che il candidato abbia assolto l’obbligo scolastico. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre un contratto a tempo determinato intermittente.

L’orario è da definire in sede di colloquio. Si richiede la disponibilità a trasferte dove si svolgono gli spettacoli.

L’offerta è valida fino al 13 giugno 2023.

