Museo Mambrini, domani presentazione del libro di Casadei

E’ in calendario domani al Museo civico Mambrini a Pianetto di Galeata un nuovo appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con la Coop di Comunità San Zeno. Alle 16, in occasione della Giornata internazionale delle donne, Thomas Casadei professore di Diritto all’Università di Modena e Reggio Emilia parlerà su ‘Tra passato e avvenire: alla scoperta di Olympe de Gouges (1748-1793)’, drammaturga e attivista francese che visse durante la Rivoluzione francese. I suoi scritti femministi e abolizionisti ebbero grande risonanza. Si dedicò strenuamente al tema dei diritti e della libertà individuale, al riconoscimento dei diritti delle donne, ma anche dei neri e degli orfani.

