Musica e teatro: ecco l’estate alla Rocca

La Rocca di Ravaldino sarà la nuova ‘casa’ degli spettacoli estivi forlivesi. Dal 14 giugno al 31 agosto, la cittadella fortificata, riaperta il 13 aprile scorso dopo lunghi lavori di ristrutturazione, accoglierà una platea di 320 posti per un cartellone che prevede ben 60 eventi, adatti a tutte le età e per tutti i gusti: comicità, family, nouveau cirque e tanta musica.

A poche settimane dalla chiusura della stagione invernale con 23mila spettatori, il teatro Diego Fabbri punta a fare il pieno di presenze anche per la rassegna estiva, che lascia il cortile del museo San Domenico e trovare posto, per i prossimi due anni, negli spazi esterni dell’antica dimora di Caterina Sforza. L’amministrazione comunale precisa che il trasferimento si è reso necessario a causa dei lavori in corso per la realizzazione del quarto stralcio nei musei cittadini, che prevedono la chiusura del secondo chiostro: "Considerato l’apprezzamento ricevuto da parte dei professionisti del settore, si valuterà se mantenere il palco all’interno della fortezza".

La stagione, che è parte del progetto dell’assessorato alla cultura ‘Verso l’Auditorium Conad città di Forlì’, è composto da sette appuntamenti diretti dai direttori artistici di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Ruggero Sintoni e Claudio Casadio: "Si parte il 27 giugno, alle 21.15 con il viaggio musical-teatrale della Banda Osiris e il 4 luglio con lo spettacolo per famiglie, ‘Rossini flambè’ messo in scena da Teatro due mondi, che racconta dell’Italia, dei suoi sapori e della cultura popolare. Si prosegue – sottolinea Sintoni – giovedì 11 con lo show acrobatico e musicale ‘Let’s twist again’ dei The black blues brothers. E ancora: il 18, sono previste grasse risate con ‘Vernice fresca’ con il comico bolognese Duilio Pizzocchi e i suoi personaggi esilaranti".

Nel cartellone è stata dedicata particolare attenzione ai più piccoli grazie anche a un confronto proficuo con il Centro per le Famiglie del Comune. Il 25 luglio, è in programma, infatti, un altro appuntamento per i giovani con lo spettacolo ‘Il seme magico’ del Teatro Perdavvero. La rassegna si conclude con due show comici: il 1° agosto con ‘L’altezza delle lasagne’ messo in scena da Vito e giovedì 8 con i Rimbamband e il loro spettacolo di musica e parodie".

Le prevendite dei biglietti apriranno il 4 maggio alla biglietteria diurna del teatro Diego Fabbri e dal 7 giugno anche telefonicamente allo 0543.26355. Sul sito Vivaticket, invece, via alle prevendite dal 5 maggio.

"Gli eventi della rassegna estiva – conclude Sintoni – avranno un prezzo alla portata di tutti: dai 5 ai 15 euro. In caso di maltempo gli spettacoli andranno in scena al teatro Diego Fabbri".

Valentina Paiano