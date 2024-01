Nido comunale La Coccinella, iscrizioni e open day il 20 gennaio

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale La Coccinella per l’anno scolastico 2024 - 2025 per i bimbi di età compresa tra i 9 mesi (compiuti alla data del 1° settembre 2024) e i 36 mesi. I posti disponibili saranno riservati in via prioritaria, nell’ordine, ai piccoli già iscritti nell’anno 2023-2024; ai residenti nel territorio comunale diversamente abili o seguiti dai servizi sociali; ai residenti e, infine, ai non residenti e/o iscritti fuori termine. I nati con meno di 9 mesi verranno iscritti solo al compimento del 9° mese qualora vi sia ancora disponibilità di posti.

I moduli di iscrizione dovranno essere inviati entro il 15 febbraio alla mail danielepellegrinelli@formulaserviziallepersone.it, previa presentazione del modello Isee rilasciato nell’anno 2024. Per info contattare Daniele Pellegrinelli, coordinatore pedagogico allo 0543.474889, alla mail danielepellegrinelli@formulaserviziallepersone.it o direttamente al nido in occasione dell’open day in programma sabato 20 gennaio dalle 9.30 alle 12 (viale del Lavoro 20).

Da lunedì sono aperte anche le iscrizioni al servizio di mensa (solo per chi inizia il ciclo scolastico) e pre-scuola (da rinnovare ogni anno) per il nido e la primaria, da effettuare entro il 29 febbraio esclusivamente on-line sul portale dei servizi scolastici; l’accesso al portale avviene esclusivamente tramite Spid al link serviziscolastici.romagnaforlivese.it/Unione_UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx. Gli aventi diritto, potranno chiedere la riduzione della tariffa entro il 31 agosto 2024. Il servizio mensa è esternalizzato attraverso appalto. I pasti vengono preparati giornalmente per le scuole dell’infanzia e primarie in base a opportune diete stabilite dalle dietiste del servizio Ausl di Forlì. E’ possibile richiedere diete specifiche per motivi sanitari, previa presentazione del certificato redatto dal pediatra, oppure per motivi religiosi - filosofici. Prenotando al numero 334.1566956 è possibile utilizzare la postazione dotata di pc nella sede municipale, per effettuare il primo accesso al portale SOSI@Home (presentandosi con le credenziali Spid). Per info, contattare ufficio scuola mail:serviziscolastici@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it oppure silvia.cicognani@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it (tel. 0543.767101 int. 204).

Francesca Miccoli