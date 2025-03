"Niente di davvero preoccupante"

"La percezione di quest’area o comunque del centro storico di Forlì come di una zona insicura non ha ragion d’essere". Alessandro Marinelli spiega come in tutte le città ci possano essere delle criticità, o comunque delle aree in cui migliorare il presidio delle forze dell’ordine, ma aggiunge che "siamo una città in cui si vive bene, e si può tranquillamente uscire per una passeggiata. In particolare, in piazzetta XC Pacifici e in piazzetta della Misura non riscontro particolari criticità quando mi capita di passare e fermarmi. Poi, all’interno di questo quadrilatero ci possono anche essere degli angoli bui o poco visibili, ma niente che possa giustificare una reale e fondata preoccupazione".