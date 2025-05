"Non è semplice tenere l’equilibrio"

"Ho letto velocemente il foglio informativo in farmacia, ma non ho ancora approfondito bene in cosa prevede la misura introdotta dalla Regione. Finora non mi è capitato di acquistare medicinali dopo il 2 maggio, quindi non mi sono resa conto dell’entità degli aumenti. L’unico farmaco che ho preso non l’ho pagato perché ho un’esenzione in corso di validità". Elisa Rao, forlivese di 42 anni, è insegnante in una scuola dell’infanzia della città. Non si sbilancia sul nuovo provvedimento: "Da un lato, se l’aumento del ticket serve a colmare le carenze del sistema sanitario può essere comprensibile; dall’altro – spiega –, è importante valutare con attenzione la situazione. Mantenere l’equilibrio dei costi non è affatto semplice".