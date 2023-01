Note e balli in tutta la val Bidente con l’antica usanza dei Pasqualotti

Tutto è pronto per salutare l’arrivo della Befana nei paesi della Val Bidente da Campigna a Cusercoli fino a Meldola. La tradizione della Befana qui é tramandata da secoli: studiosi come Spallicci, Pratella, don Mambrini e, dagli anni ‘70, Bellosi e Zaffagnini, hanno analizzato questi riti, fotografando e registrando i canti della pasquella e individuando nell’area di Santa Sofia (San Martino e Camposonaldo) – Galeata il rito più complesso. Di fatto, la Befana rappresenta il vero Capodanno nei paesi della Val Bidente.

A Santa Sofia numerosi i gruppi di pasqualotti vestiti per l’occasione che, dal primo pomeriggio e fino alle prime luci dell’alba, saluteranno con canti e stornelli l’arrivo della Vecchia. I befanotti di Spinello alle 9 di oggi giungeranno a Santa Sofia, mentre nel pomeriggio rientreranno nella frazione. Alle 17 circa arriveranno i befanotti anche a Poggio alla Lastra ad omaggiare il bel presepe che ha animato la comunità durante tutte le feste. All’imbrunire entreranno anche in azione i befanotti di Corniolo che con canti e balli raggiungeranno anche Berleta e le strutture ricettive del Poderone-Campigna e Burraia. Da segnalare la Befanda, cioè la Befana della Banda Roveroni che inizierà il suo lungo tour canoro–musicale dalla casa di riposo San Vincenzo De’ Paoli per transitare nelle abitazioni degli amici e dei locali che hanno prenotato per tempo l’esibizione. Senza orari stabiliti le befane di Biserno e S. Martino e degli altri numerosi gruppi Santa Sofia come ‘La Casaccia’ e il ‘Gruppone’che potranno esibirsi nel palco allestito dal Comune nell’area pedonale di piazza Matteotti.

Scendendo a Galeata, dalle 20, girerà per le vie del paese il gran carro della Befana organizzato dalla Pro loco con dolciumi, calze e musica. Alle 21.15 lo spettacolo pirotecnico e a seguire la tombola presso il locale adiacente il teatro comunale. Dalle 22 alle 2 di domani ’Barfana by I GaLeoni’ con dj set Nico Boccia e Greg Bertini.

A Civitella, Civorio, Ranchio e Voltre si festeggia l’arrivo della vecchia con la consegna delle calze ai bambini da parte delle Pro loco e del comune. Nel capoluogo alle 21.45 la befana dei vigili del fuoco organizzata dal Comune con il concorso di tutte le associazioni paesane, scenderà dalla torre civica, preceduta a partire dalle 19.30 in piazza Matteotti da vari eventi (canti, stornelli, truccabimbi, vin brulè e dolci) offerti dai commercianti attorno al braciere.

A Cusercoli, grazie alla Pro loco e al Comune, in piazza Matteotti, alle 16.30 arrivo dei pasqualotti ‘Chi burde’l ad Cuserqua’l’, alle 17.30 a Ricò, alle 18 la pasquella di Civitella e alle 19.30 quella di Cusercoli, dalle 16.30 alle 18 vin brulè e ciambella, dalle 18 pane salsiccia e vino, mentre alle 19.30 distribuzione delle calze a cura dell’amministrazione comunale. A Meldola segnaliamo la befana della Dozza, di Ricò e San Colombano.

Oscar Bandini