Note, libri e foto alla Fabbrica delle Candele

La programmazione invernale della Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30, Forlì), comincia oggi alle 15 con una masterclass di Emiliano Vernizzi, dal titolo ’Sax solo e solo sax’ (accesso gratuito; evento aperto al pubblico come uditore). Alle 21.15 Vernizzi (ovviamente al sax) sarà protagonista con i Periscopes+1 (con lui Claudio Vignali al piano e Ruben Bellavia alla batteria) di un concerto in sala teatro. Intero 15 euro, ridotto 13, gratis under 30. La programmazione della Fabbrica delle Candele è stata presentata dal suo coordinatore artistico, Marco Viroli, e dall’assessore alle politiche giovanili Paola Casara. Tra i nomi spicca quello della cantanta Alice, che l’8 febbraio alle 17.30 presenterà il libro (scritto con Francesco Messina) ’L’unica via d’uscita è dentro’. Sempre alle 17.30, rispettivamente il 20 febbraio, 7 e 21 marzo, protagonisti gli autori Paolo Miserocchi (’Papà è in bagno’), Kesiana Lekbello (’Il realismo in Albania’) e Giancarlo Biserna (’All’inferno! All’inferno’). Il 15 gennaio alle 21 l’associazione aiuto adolescenza propone lo spettacolo ’Una lettera d’amore’, a cura degli allievi del laboratorio teatrale ’La composizione’ guidato da Daniela Piccari. La scoperta è che, ancora oggi, c’è chi tra i ragazzi scrive lettere d’amore. Cinque i concerti proposti dall’associazione ForlìMusica: alle 10 del 17 gennaio il violoncellista Sebastiano Severi (direttore Diego Fasolis) proporrà brani, tra gli altri, di Vivaldi e Rossini. Alle 16 del 10 febbraio il protagonista sarà il violino di Nurie Chung (direttore Roberto Molinelli), con ’Paganiniana’; il 14 febbraio alle 10 (direttore Filippo Maria Bressan), si potranno ascoltare brani di Haydn e Felix Mendelssohn; il 31 marzo e 9 maggio, alle 10, spazio alla viola solista di Danilo Rossi e a un concerto con direttore Michele Gamba. Cinque gli approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia di Masque Teatro, primo dei quali il 22 febbraio dal titolo ’Il racconto ad albero’ con Chiara Lagani /Fanny e Alexander. L’8 marzo toccherà a ’Lo scorpione guarisce lo scorpione’ con Eleonora Sedioli / Masque Teatro. Torna per il quarto anno ’Che scuola?’, progetto dell’associazione Rara dedicato all’orientamento nello studio delle arti: si rivolge ai ragazzi che stanno completando il ciclo di studi di superiori e università. Il primo ospite (27 marzo, ore 10), sarà Filippo Venturi, fotografo documentarista e artista visivo con ’Puoi fidarti dei tuoi occhi? Fra fotografia e intelligenza artificiale’; info: 328/7817779. Come si organizza un evento? Come si cura la parte grafica? Queste alcune delle domande alle quali verrà data una risposta in varie giornate (15-22 e 29 gennaio dalle 18 alle 20, poi ne seguiranno altre. Percorso gratuito; info 327/7208726). Il programma completo sulle pagine social della Fabbrica delle Candele.