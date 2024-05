Nuova gelateria a Forlì, giovani dietro il bancone: "Vicini a Campus e piazza"

Forlì, 9 maggio 2024 – Un vento di aria nuova soffia in centro storico: ha da poco inaugurato in corso della Repubblica, al civico 64, la gelateria ‘Jumanji’, che ha preso il posto dello storico Bar dei Cavalieri, un’attività molto frequentata ma che recentemente aveva cambiato più gestioni. La nuova avventura commerciale è stata intrapresa da quattro giovani forlivesi: i due soci Giacomo e Luca e i due dipendenti Victor e Elena.

Corso della Repubblica sta vivendo un momento complesso e delicato anche per la presenza di numerosi cantieri che, secondo alcuni commercianti, disincentiverebbe il normale flusso di clienti. Inoltre, diverse attività negli ultimi anni hanno chiuso i battenti in centro storico, ma questo non ha scoraggiare i nuovi proprietari di ’Jumanji’, che hanno scelto un punto nevralgico del corso, legato anche alla presenza del Campus Universitario.

“Abbiamo sempre lavorato nel mondo della gelateria, adesso – spiega Giacomo – volevamo metterci in proprio. Un’attività come la nostra mancava in corso della Repubblica, speriamo possa contribuire a ravvivare tutto il centro. La scelta del luogo non è casuale, perché pensiamo sia un’ottima zona, vicina al campus e punto di passaggio importante verso piazza Saffi". Il gradimento della clientela si è visto già dal grande successo dell’inaugurazione il 27 aprile, in cui era stata data per le prime tre ore l’opportunità di assaggiare gratis un cono farcito: "Non ci aspettavamo così tanta gente, – spiegano i due soci – la città ha reagito sicuramente in modo positivo. Abbiamo fatto e faremo molta pubblicità sui social, questo è uno dei fattori che secondo me ha portato a questo primo piccolo successo".

Il legame con il territorio ha indotto i quattro ragazzi a scegliere l’azienda Babbi, storica produttrice alimentare, come fornitrice delle materie prime. Molti gusti naturali e fruttati, una decina senza lattosio e altri senza zuccheri aggiunti. In particolare spiccano l’innovativo gusto ‘Sinner’, legato al vincente tennista italiano, con carote e amaretto, e il ‘Jumanji’ con banana frullata, caramello, cristalli di sale e noci.

"Abbiamo scelto di rifornirci da Babbi perché sono romagnoli come noi e sono conosciuti in tutta Italia. Da loro – conclude Luca – acquistiamo la materia prima ma tutta la lavorazione viene effettuata in negozio. Puntiamo tanto sul locale, i nostri dettami sono servizio e prodotti di qualità e sempre un sorriso al cliente".

Sergio Tomaselli