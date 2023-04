Nuove piante, cena e mostra a Bertinoro

Torna la Giornata mondiale della Terra, sabato 22 aprile, e Bertinoro organizza tre giorni di eventi e iniziative in una vera e propria festa della terra. "Abbiamo messo in campo una serie di azioni concrete – spiegano la sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora alla cultura, Sara Londrillo – che servono anche per sensibilizzare sul tema della cura dell’ambiente le nuove generazioni e tutte le persone. Abbiamo, in questo, coinvolto tutte le associazioni del territorio, affinché fosse una festa di tutti. Molto importante sarà la giornata dedicata a Gino Strada, anche per capire come non ci possa essere cura dell’ambiente senza pace, giustizia sociale, cura delle persone". La manifestazione si terrà da venerdì 21 a domenica 23. Il venerdì, saranno messe a dimora tre piante ‘figlie’ di grandi patriarchi arborei messe a disposizione dall’associazione Patriarchi della Natura Italia.

Luoghi di piantumazione saranno il giardino della scuola dell’infanzia di Fratta Terme, la scuola media di Bertinoro e il parco giochi di via Giotto a Santa Maria Nuova. Particolarmente significativa quest’ultima piantumazione: sarà piantata una Roverella antica lombarda, che sarà dedicata alla memoria del fondatore di Emergency Gino Strada. La cerimonia è prevista alle 11 e vedrà la partecipazione di Simonetta Gola Strada, moglie di Gino e responsabile della comunicazione. Sarà presente anche Sergio Guidi, presidente dell’associazione Patriarchi della Natura. Prima, alle ore 9, a Fratta Terme sarà messa a dimora una Quercia Cannibale, la cui pianta madre, situata a Premilcuore, è tutelata dalla Regione Emilia Romagna. Alle ore 10, invece, l’appuntamento è a Bertinoro dove sarà collocato un Melograno Antico di Romagna. La sera è in programma poi la cena esperienziale sulle erbe spontanee ‘Saperi, sapori e racconti’ alla Ca de Bè, curata dall’associazione La Grande Quercia. Costo a persona 35 euro. Il sabato si apre con l’inaugurazione della mostra ‘Laudato sì’ alle 10 al palazzo comunale di piazza della Libertà e prosegue, nel pomeriggio, a Fratta Terme con una passeggiata verde con raccolta di rifiuti per le strade e le aree verdi della frazione, una caccia al tesoro alla rocca di Bertinoro e un laboratorio di arte e natura in piazza della Libertà.

Domenica alle 10 è prevista una passeggiata, con partenza da largo Cairoli, alla scoperta del paesaggio bertinorese con attività di riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee. Alle 15 la tre giorni si chiude con l’inaugurazione del parco ‘Laudato sì’ a Dorgagnano, via Consolare 1356, alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro. A seguire il concerto del Sweet Mama Singers Gospel Choir e un momento conviviale.

Matteo Bondi